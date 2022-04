Stade Rennais - Mercato : un club anglais arrive sur Bourigeaud

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il y a quelques semaines, le Stade Rennais était tombé face aux Anglais de Leicester en 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Non sans avoir montré l'étendue de son talent et en pouvant même regretter certaines décisions du corps arbitral. Une double confrontation qui, visiblement, aurait produit un effet chez les dirigeants des Foxes puisqu'ils auraient ciblé, en vue du prochain mercato, le milieu de terrain, Benjamin Bourigeaud.

L'information est donnée par le site StadeRennaisonline. Qui précise : "Leicester apprécie le profil du joueur. Brendan Rodgers a été séduit par ses prestations lors de la double confrontation. Leicester devra se renforcer au milieu de terrain, notamment avec le départ probable de Youri Tielemans (sous contrat jusqu’en 2023). Habitué à recruter de jeunes joueurs, le champion d’Angleterre 2016 pourrait se laisser tenter par le profil plus expérimenté de Benjamin Bourigeaud, figurant parmi les pistes à ce poste."

A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur