Stade Rennais - Mercato : un club étranger met la pression pour Camavinga

L'avenir d'Eduardo Camavinga tarde à s'éclaircir. Et pour cause, de très nombreux clubs sont sur les rangs pour l'accueillir. Le Bayern Munich suit le milieu de terrain de 22 ans depuis très longtemps. Le PSG, malgré son recrutement, ne lâche pas l'affaire alors que Manchester United et Chelsea ont débarqué plus récemment mais ne manquent pas d'arguments.

Concernant les Red Devils, le journaliste italien Fabrizio Romano assure qu'ils sont en contacts permanents avec l'entourage de l'international français. Et que même s'ils ne sont pas pressés de conclure le deal, ils sont déterminés. Le PSG le serait également mais lui est davantage limité financièrement depuis le recrutement d'Achraf Hakimi. MU a plus d'argent à investir, surtout si Paul Pogba est transféré… à Paris. Cela libèrerait une place dans le onze de Solskjaer en plus de remplir les caisses.

