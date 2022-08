Stade Rennais - Mercato : un club européen de Ligue 1 surveille Laborde

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Selon les informations du quotidien sportif L'Equipe, Gaëtan Laborde, dont l'avenir au Stade Rennais est incertain, serait surveillé par plusieurs clubs dont l'OGC Nice et le FC Séville.

Podcast Men's Up Life

Laborde vendu avant la fin du mercato ?

Reste désormais à savoir si le club Rouge et Noir, qui vient de recruter Arnaud Kalimuendo en provenance du Paris Saint-Germain pour 25 millions d'euros, est ouvert à un départ de l'ancien joueur de Montpellier, auteur d'une belle saison dernière avec 17 buts inscrits et 9 passes délivrées en 43 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Voici la une du journal L'Équipe du 27 août 2022 > https://t.co/crTryz9wgs pic.twitter.com/RSemAXXSrM — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2022

Pour résumer Selon les informations du journal L'Equipe, Gaëtan Laborde, dont l'avenir au Stade Rennais est incertain, serait surveillé par plusieurs clubs dont l'OGC Nice et le FC Séville.

Fabien Chorlet

Rédacteur