Stade Rennais - Mercato : un come-back inattendu en provenance de la CAN ?

Si Bruno Genesio n'attend ni renfort ni départ d'ici à la fin du Mercato, un mouvement est quand même susceptible d'intervenir au Stade Rennais. En effet, James Léa-Siliki (25 ans), joueur sur lequel le coach breton ne comptait plus et prêté à Middlesbrough (D2 anglaise) pourrait animer la fin du Mercato.

D'après RMC Sport, « Boro » ne compterait plus spécialement sur le milieu de terrain camerounais, actuellement à la CAN, et discute pour mettre prématurément fin à son prêt avec option d'achat. James Léa-Siliki, dont le contrat rennais coure jusqu'en juin 2023, pourrait donc revenir comme un problème à la Piverdière... Sauf si un nouveau club accepte de reprendre le bail signé avec les Anglais.

Cette saison, Léa-Siliki n'est apparu qu'à dix reprises en Championship pour seulement deux titularisations. Son coach Chris Wilder ne lui a pas donné sa chance depuis le 6 novembre. Une éternité...