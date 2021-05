Stade Rennais - Mercato : un coup bas de Bielsa à Raphinha ?

Parmi les raisons expliquant la mauvaise saison du Stade Rennais, on pourrait citer l'absence de Raphinha, brillant en 2019/20 mais transféré à l'intersaison à Leeds United pour un peu plus de 18 M€. Son remplaçant, Jérémy Doku, n'a pas eu le même rendement et surtout pas la même efficacité. Quant au Brésilien, après des débuts fracassants avec le promu en Premier League, il est peu à peu rentré dans le rang, ne figurant même pas sur les trois dernières feuilles de match.

Lang (Bruges), un profil explosif

Une rumeur venue des Pays-Bas laisse à penser que la fin de l'idylle a bien sonné entre Bielsa et l'ancien Rennais. Leeds serait en effet très intéressé par Noa Lang, ailier droit néerlandais de 21 ans. Transféré de l'Ajax Amsterdam au Club Bruges l'été dernier moyennant 6 M€, le Batave réalise une saison exceptionnelle (16 buts et 10 passes décisives).

Ses capacités de percussion, son activité remarquable et son profil technique collent parfaitement aux attentes de Marcelo Bielsa. Reste à savoir si El Loco voudra utiliser Lang comme pendant de Raphinha sur le côté gauche ou s'il le mettra en concurrence voire poussera dehors l'ancien Rennais…