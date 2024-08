Stade Rennais Mercato : un crack de MLS va débarquer !

Si le Stade Rennais a déjà largement avancé dans son chantier défensif et dans le cœur du jeu avec les arrivées d’Ostigard, Hateboer, Gronbaek ou encore Kamara, le club breton est en revanche toujours au ralenti dans le secteur offensif. Cela pourrait cependant assez vite changer.

En effet, après avoir échoué sur certains dossiers comme Summerville, Asprilla ou Cassova, le club breton serait tout proche de finaliser la venue d’un jeune crack de MLS, Carlos Andres Gomez (Real Salt Lake City, 21 ans) selon Ouest-France.

Le quotidien local évoque un dossier « très avancé » concernant ce jeune Colombien, devenu international A il y a peu après sa grosse saison 2024 avec Salt Lake (13 buts, 7 passes décisives en 23 apparitions). Fabrizio Romano confirme d’ailleurs les informations du média américain en langue espagnol El Show RSL selon lesquelles un accord aurait déjà été trouvé autour d’un transfert à 10,5 M€ + 3 M€ de bonus et un pourcentage de 15% à la revente.

Toujours selon Ouest-France, le SRFC va annoncer en début de semaine la signature du milieu gallois Jordan James (Birmingham, 20 ans), pour qui un accord a été trouvé depuis quelques jours. Sa visite médicale est programmée ce lundi avec signature dans la foulée.

