Stade Rennais - Mercato : un départ et plus de 2 millions dans les caisses

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Pas encore officiel, mais en très, très bonne voie. Comme le signale RMC depuis quelques minutes, le Stade Rennais va acter un nouveau départ dans les prochaines heures. Celui de James Léa-Siliki à Middlesbrough, club de Championship.

Toujours selon le média, l'option d'achat fixée entre les deux clubs est de l'ordre est de 2,5 millions d'euros. Léa-Siliki va signer un contrat de trois ans.