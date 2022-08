Stade Rennais - Mercato : un dossier empoisonnant à l'origine de la défaite contre Lorient ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Chaque journée de Ligue 1 est ponctuée d'une surprise au niveau des résultats. Pour la 1ère de cette saison, c'est tombé sur le Stade Rennais. Alors que le PSG, l'OM, l'AS Monaco, l'OL, le LOSC et le RC Lens ont tous répondu présents, les Bretons se sont pris les pieds dans le tapis au Roazhon Park face à Lorient (0-1). Une défaite sur laquelle s'est penché L'Equipe ce mardi, soulignant que les individualités rouge et noir n'avaient pas été au rendez-vous et notamment l'une d'entre elles dont l'avenir est des plus incertains. "Lovro Majer n'est pas la seule individualité rennaise à avoir déçu. Benjamin Bourigeaud, par exemple, est lui aussi passé à côté. On ne sait pas dans quelle mesure l'incertitude autour de son avenir à influé sur sa prestation, mais dans son intérêt et celui du club breton, il serait bien que sa situation soit rapidement clarifiée. Le milieu de terrain (28 ans) dispose d'un bon de sortie mais aucune offre n'est pour l'instant parvenue jusqu'à Rennes, qui lui a soumis une prolongation de contrat de deux ans (jusqu'en 2025)." La une du journal L'Équipe du mardi 9 août.



Pour résumer Si le Stade Rennais s'est incliné dimanche à domicile contre Lorient (0-1), c'est notamment parce que ses individualités ont été défaillantes. Notamment Benjamin Bourigeaud, qui aurait aimé partir mais n'a pas reçu d'offre alléchante.

