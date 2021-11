Stade Rennais - Mercato : un ex chouchou du RC Lens et du RC Strasbourg sur le départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Jérémy Gélin. Voici un patronyme que les supporters du RC Lens et du RC Strasbourg n’ont pas oublié. En 2020, les deux clubs étaient à la recherche d’un défenseur central digne de ce nom et avaient coché le nom du stoppeur du Stade Rennais sur leurs tablettes.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, Bruno Genesio a débarqué en Bretagne et Gélin l’a quittée pour se relancer en prêt du côté d’Anvers. Avec succès depuis l'été 2020. Les bonnes prestations du joueur de 24 ans ne seraient d'ailleurs pas passées inaperçues.

« Jérémy Gelin du Stade Rennais intéresserait La Gantoise, l’Olympiakos et l’AEK Athènes, affirme le compte MSV Foot. Le défenseur central de 24 ans sera libre en juin prochain et pourra discuter avec le club de son choix en janvier prochain. » Vu sa cote sur Transfermarkt (3,5 M€), pas sûr que le club breton ne le retienne.

