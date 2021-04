Stade Rennais - Mercato : un favori autre que le Real Madrid se dégage pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Dans le dur depuis plusieurs semaines, Eduardo Camavinga continue de susciter un fort intérêt chez les grands clubs européens. C'est que les recruteurs de tous poils ont bien conscience que le milieu de terrain de 18 ans a un potentiel énorme et que ce sont ses performances sur la dernière année qui sont révélatrices de son talent.

Camavinga, qui a écarté une proposition de prolongation du SRFC jusqu'en 2025, serait convoité par le Real Madrid, le PSG, Chelsea, Liverpool et Manchester United, selon le journaliste italien Nicolo Schira, qui a écrit sur Twitter : . « La course est ouverte ». Elle est ouverte et il semblerait qu'un des concurrents ait pris une longueur d'avance.

En effet, le Sun annonce ce mardi que Manchester United est bien parti pour s'attacher les services de l'international français. Il faut dire que les Red Devils, en pleine renaissance sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer, ont des moyens toujours conséquents et qu'ils devraient en outre perdre Paul Pogba cet été. Sans compter qu'ils sont bien partis pour retrouver la Champions League. Bref, ils ont tout pour plaire…

