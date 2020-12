Stade Rennais - Mercato : un flop actuel future star de la Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les enjeux de la rencontre face au PSG

C'est, du moins pour le moment, un raté. Et ce en raison du prix payé pour s'attacher ses services. On parle ici du transfert au Stade Rennais de Jérémy Doku, international belge en provenance d'Anderlecht, pour près de 26 millions d’euros. Ses apparitions sous le maillot du SRFC n'ayant guère convaincu les observateurs (2 passes décisives, aucun but), certains s'interrogent déjà sur le bien-fondé d'un tel investissement.

Certains, mais en tous cas pas Florian Maurice, le patron de la cellule recrutement du club breton. Qui, dans les colonnes de Ouest-France, a même comparé la prochaine éclosion du joueur belge à de glorieux anciens de la Ligue 1.

Extrait : "On a osé taper sur Jérémy Doku qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms ! Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants."