Stade Rennais - Mercato : un futur Bleu dans l’équipe juste après le FC Nantes ?

On n’arrête plus Baptiste Santamaria (26 ans) ! À peine débarqué au Stade Rennais en provenance de Fribourg, le milieu de terrain a déjà disputé son premier match avec ses nouveaux coéquipiers jeudi face à Rosenborg en Ligue Europa Conférence et va enchaîner avec le derby contre le FC Nantes dimanche (17h).

Santamaria pense déjà aux Bleus

Ensuite, l’ancien Angevin a bien l’intention d’être appelé en équipe de France. « L’équipe de France est dans un coin de ma tête, mais cela passera par des performances individuelles et collectives de premier plan. On en reparler donc à ce moment-là », a glissé Santamaria en conférence de presse. Et pourquoi pas dès la prochaine liste de Didier Deschamps jeudi prochain en cas de derby de haute volée ?