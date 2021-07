Stade Rennais - Mercato : un géant anglais va passer à l'action pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Pour sa première conférence de presse de la saison, Bruno Genesio a été interrogé sur Eduardo Camavinga, non retenu pour l'Euro avec l'équipe de France et dont l'avenir est des plus incertains. L'entraîneur du Stade Rennais a promis que sa pépite de 18 ans était dans de très bonnes dispositions, pas du tout impactée par les rumeurs le concernant.

Et c'est heureux car ce jeudi, une nouvelle arrive d'Angleterre. D'après le tabloïd The Mirror, Manchester United va passer à l'action pour Camavinga. Les Red Devils ont atteint leur objectif majeur de l'intersaison, à savoir le recrutement de l'ailier Jadon Sancho (Borussia Dortmund), pisté depuis deux ans. Désormais, ils veulent un milieu de terrain et le Rennais est leur priorité. The Mirror assure que si les Rouge et Noir se montrent gourmands au niveau de l'indemnité, ils pourraient lâcher leur pépite pour moins de 60 M€.

