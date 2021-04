Stade Rennais – Mercato : un grand d'Europe pousse pour Camavinga et ce n'est pas le Real Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Eduardo Camavinga ne prolongera pas au Stade Rennais et il s'apprête à quitter son club formateur cet été. Longtemps, le Real Madrid a fait figure de favori pour accueillir la pépite bretonne, mais l'intérêt du club merengue se serait essoufflé. Et selon France Football, c'est le Bayern Munich qui afficherait à présent l'intérêt le plus marqué.

Salihamidzic lui promet du temps de jeu au Bayern

« La cellule de recrutement de la formation bavaroise, menée de main de maître par Marco Neppe et le Français Laurent Busser, a coché plusieurs noms sur sa liste, dont celui de Florian Neuhaus (24 ans), mais le Borussia Mönchengladbach réclamerait 45 M€, une somme jugée excessive par l'état-major du Bayern, qui, du coup, mise sur Camavinga », révèle en effet FF. Qui ajoute : « Hasan Salihamidzic, le directeur sportif, promettrait un temps de jeu intéressant et des perspectives alléchantes à Camavinga dans un Championnat qui conviendrait si bien à son profil ». A suivre, donc...