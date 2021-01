Stade Rennais – Mercato : un indésirable de Stéphan sort du silence !

Prêté par l'Inter Milan, Henrique Dalbert (27 ans) n'est pas prévu pour faire de vieux os au Stade Rennais. Auteur d'une première partie de saison décevante, le Brésilien fait partie de la liste de joueurs dont Julien Stéphan aimerait se séparer pour alléger son effectif, trop étoffé pour disputer seulement la Ligue 1 et la Coupe de France.

Si Florian Maurice (directeur sportif) cherche un club à même de reprendre le prêt de l'ancien Niçois, ce ne sera probablement pas Valladolid... Et pas sûr que ce soit ailleurs non plus ! Sur Instagram, Dalbert a été très clair sur ses intentions.

« Je ne pars pas. Je suis professionnel, j'ai un contrat et j'ai du respect pour le club qui m'a donné cette belle opportunité. Il n'y a pas de négociations en cours », a expliqué le latéral gauche. Avec l'émergence d'Adrien Truffert et le retour annoncé de Faitout Maouassa à la compétition, Dalbert est promis à jouer les utilitaires en deuxième partie de saison.