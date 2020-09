PSG - Mercato : le Stade Rennais, un plan B pour Areola ?

En quête d'un nouveau gardien, Chelsea a jeté son dévolu sur la Ligue 1. Et lorgne deux portiers : le Lillois Mike Maignan et le Rennais Edouard Mendy. Mais les Dogues se montrant trop gourmands (ils réclameraient 35 M€), les Blues feraient de l'ancien Rémois leur priorité. Sachant qu'ils auront bien du mal à garder leur joueur si Chelsea passe la vitesse supérieur, les dirigeants rouge et noir ont commencé à prospecter.

Et, selon L'Equipe, leur regard se serait posé du côté du Paris Saint-Germain. Alphonse Aréola revient en effet d'un prêt d'un an au Real Madrid. L'international français semblait parti pour s'engager avec un club londonien puisqu'il a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il vient de s'acheter une maison dans la capitale anglaise. Mais aucune écurie de Premier League n'a fait part d'un quelconque intérêt…

La C1, un atout pour Rennes

Le champion du monde 2018 pourrait être tenté par le challenge rennais car il y serait quasiment assuré d'être titulaire dans les buts. Ce qui, après une saison à cirer le banc derrière Thibault Courtois à Madrid, l'attirera certainement. En outre, la possibilité de jouer la Champions League et d'y briller constitue un autre élément à prendre en compte.