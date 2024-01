Stade Rennais - Mercato : un latéral brésilien dans le viseur ?

Pour obtenir de précieuses informations sur certains joueurs brésiliens, pas inutile de se tourner vers le site Transfermarkt. Qui, justement, nous précise que Vanderlan, ciblé par le Stade Rennais, est un latéral âgé de 22 ans, qui évolue à Palmeiras et dont la valeur marchande serait située aux environs de 4 millions d'euros.

Le toujours bien informé Fabrizio Romano explique ainsi que le joueur plaît au Milan AC. Mais plutôt dans l'optique d'"un transfert l'été prochain. Or le Stade Rennais, au même titre que le club turc de Galatasaray, serait présent sur le dossier mais dès cet hiver avec une proposition au club brésilien. Réponse, sans doute, dans les tous prochains jours.

🇧🇷 EXCL: AC Milan have included to their list Palmeiras fullback Vanderlan (2002) as one of the players they appreciate for the summer.



Unlikely to have extra UE spot in January as they want Matija Popović.



🇹🇷🇫🇷 Understand Galatasaray and Rennes want to bid for Vanderlan now. pic.twitter.com/AO88u9LWSB