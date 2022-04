Stade Rennais - Mercato : un nouveau buteur et le remplaçant de Martin déjà identifiés !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les infos émanent des Pays-Bas, et elles sont reprises par le site actusSRFC : le Stade Rennais lorgnerait deux joueurs évoluant en Eredivise et au FC Groningen : l’attaquant norvégien Jörgen Strand Larsen (22 ans), auteur de 15 buts cette saison, et le milieu défensif néerlandais Laros Duarte (25 ans), qui aurait été observé face à l'Ajax. Et qui semble donc faire partie des possibles successeurs de Jonas Martin, en fin de contrat au SRFC.



🇳🇱Les médias hollandais avancent que le Stade Rennais serait intéressé par le milieu défensif de 25 ans Laros Duarte (Groningen). Un recruteur l’aurait observé lors du match face à l’Ajax cette saison. #MercatoSRFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) April 16, 2022

Pour résumer Le Stade Rennais lorgnerait deux joueurs évoluant en Eredivise et au FC Groningen : l’attaquant norvégien Jörgen Strand Larsen (22 ans), auteur de 15 buts cette saison, et le milieu défensif néerlandais Laros Duarte (25 ans).



Laurent HESS

Rédacteur