Stade Rennais - Mercato : un nouveau club menace le dossier Denayer (OL)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

S'il fait partie des possibilités du Stade Rennais pour remplacer Nayef Aguerd (en partance pour West Ham), Jason Denayer (26 ans) n'est pas assuré de rester en Ligue 1 après le 30 juin et son départ de l'OL.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt, plusieurs clubs étrangers – notamment en Italie (Fiorentina, Naples) – s'intéressent à l'international belge. Selon Foot Mercato, l'ancien Citizen pourrait aussi rebondir en Turquie, dans un championnat qu'il connait.

En effet, l'ancien joueur de Galatasaray serait dans les bons papiers du Besiktas, qui a déjà mis la main sur un autre défenseur expérimenté évoqué en Ligue 1 (Romain Saïss). Des discussions auraient même déjà démarrés entre les deux parties.

Denayer dans le viseur de Besiktas Cible du Stade Rennais, Jason Denayer (OL, 26 ans) est également dans les bons papiers du Besiktas, lui qui a déjà défendu les couleurs du club ennemi de Galatasaray... Le dossier de l'international belge devient de plus en plus concurrentiel.

Alexandre Corboz

Rédacteur