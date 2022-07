Stade Rennais - Mercato : un nouveau départ à Rennes, du nouveau pour Min-Jae !

Le Stade Rennais a lancé l’opération dégraissage. Après avoir annoncé le départ de James Léa-Siliki à Estoril hier soir, le club breton a libéré Metehan Güçlü (23 ans) de sa dernière année de contrat.

L’attaquant franco-turc va ainsi s'engager dans les prochains jours avec le récent champion de D2, Emmen, où il avait déjà passé les six derniers mois de la saison passée en prêt. Au rayon des arrivées, le dossier Kim Min-Jae semble bien de l’histoire ancienne.

« Le Napoli fait pression pour conclure l'accord avec Kim Min-Jae dès que possible, assure Nicolo Schira ce matin. Négociations en cours sur les derniers détails, Naples souhaitant qu’il remplace Kalidou Koulibaly. » Ce dossier sent de moins en moins bon pour le Stade Rennais.

