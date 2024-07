Stade Rennais Mercato : un nouveau départ est acté, Stéphan tient sa première recrue !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Ça bouge au Stade Rennais ! Déjà dans le sens des départs où Guela Doué devrait prendre la direction de Galatasaray. D'après Sabah Spor, un accord aurait été trouvé entre Rennes et le club turc pour le transfert du frère de Désiré Doué à hauteur de 9 millions d'euros.

Après ceux de Jeanuel Belocian, Fabian Reider, Alfred Gomis et possiblement ceux d'Enzo Le Fée et Bertug Yildirim, c'est donc un nouveau départ qui se profilerait du côté des Rouge et Noir.

Grønbæk arrive !

Dans le sens des arrivées, c'est Albert Grønbæk qui devrait devenir la première recrue estivale du Stade Rennais. D'après les informations de Foot Mercato, confirmées par les médias norvégiens, Rennes et Bodø/Glimt seraient en passe de trouver un accord pour le transfert du milieu de terrain danois, auteur de 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.

Guela Doue transferinde mutlu son! Galatasaray uzun süren pazarlıklar sonucunda Rennes ile 9 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bekin sözleşmesine performans-başarı bonusları da eklendi. pic.twitter.com/LZWyMRo3Yi — Mehmet Özcan (@memetozcan) July 9, 2024

