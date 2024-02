Stade Rennais Mercato : un premier départ déjà en vue cet été ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Warmed Omari est l’élu. Après avoir multiplié les pistes au poste de défenseur central (Maripan, Kehrer, Bednarek ou encore Djimsiti), le Stade Rennais a finalement renouvelé sa confiance au joueur de 23 ans, assez tard dans le mercato hivernal, fin janvier. Retrouvez toute l'actualité du Stade Rennais Omari prêt à tester le marché cet été ? « Je pense que d’avoir vécu, peut-être, une première période difficile dans sa carrière lui a servi aussi, souligne Stéphan. Il a su se remettre en cause, bien analyser tout ce qui s’est passé. » Dans l’intérêt de Rennes et du sien, il faut souhaiter que ce retour en grâce soit amené à perdurer. Selon L’Équipe, la question du départ d’Omari pourrait en effet se reposer l’été prochain. Et cette fois, ce ne sera peut-être pas à l’initiative du Stade Rennais. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Après une première partie de saison très délicate, Warmed Omari (23 ans) a retrouvé de la consistance. Le jeune défenseur du Stade Rennais pourrait en profiter pour tester le marché cet été et faire faux bond au club breton ?

Bastien Aubert

Rédacteur