Stade Rennais - Mercato : un Rennais a refusé l'OL et l'OGC Nice cet été

En fin de contrat l'été prochain avec le Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud, auteur d'une belle saison dernière avec 12 buts inscrits et 15 passes décisives délivrées en 48 matchs disputés toutes compétitions confondues, n'a pas manqué de courtisans sur le marché des transferts.

Selon les informations de France Bleu Armorique, le milieu de terrain français aurait refusé quatre clubs venus discuter avec ses agents pour le signer cet été. Il s'agirait de l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, Fulham et Nottingham Forrest. Comme Martin Terrier, l'ancien joueur du RC Lens serait même actuellement en discussions avec l'état-major rennais pour une prolongation de contrat.

