Stade Rennais - Mercato : un talent du club vers l’OL ?

L’OL avance doucement sur le marché des transferts. Le club a déjà enregistré deux arrivées libres, Henrique en provenance de Vasco de Gama et Damien Da Silva en provenance du Stade Rennais. On sait que l’OL fait attention à ses comptes, et des départs sont prévus pour renflouer les caisses. Maxwell Cornet est d’ailleurs proche d’un départ, l’OL demanderait 15 millions d’euros pour leur latéral gauche.

Si le joueur venait à partir, les dirigeants s’intéresseraient à Adrien Truffert pour le remplacer. L’OL voudrait encore miser sur l’avenir avec ce jeune joueur de 19 ans. Cependant, le dossier semble très compliqué puisque les dirigeants rennais réclament une grosse somme pour ce transfert. Le nom de Faitout Maouassa serait relié aux Gones.



L’OL vit un mercato très calme, le club doit dégraisser s’il veut recruter. Melvin Bard vient tout juste de partir à l’OGC Nice, Maxwell Cornet et Joachim Andersen sont sur le départ. Tandis que Houssem Aouar plaît beaucoup aux clubs européens. Peter Bosz veut construire une équipe jeune capable de retrouver la Ligue des Champions. D’autres dossiers sont en cours, comme celui pour André Onana, mais pour le moment rien n’est fait.

