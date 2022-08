Stade Rennais - Mercato : un transfert à 25 M€ bouclé avant une grande première à Lens ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

La bombe a été lâché hier et elle persiste encore aujourd’hui : l’Atlético Madrid a flash sur Lovro Majer et entend mettre le prix pour s’attacher ses services d’ici à la fin du mercato estival le 1er septembre prochain. Marca nous apprend ainsi que le club espagnol serait prêt à mettre 20-25 millions d’euros pour boucler l’opération le plus tôt possible.

Le milieu croate serait déjà d’accord pour rejoindre Madrid, Florian Maurice également. Ce serait désormais à la famille Pinault de trancher ! Sur le plan sportif, Bruno Genesio a confirmé le forfait d'Arnaud Kalimuendo à Lens, samedi (21h), pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Selon L’Équipe, le coach du Stade Rennais pourrait titulariser Jérémy Doku et Désiré Doué, ce qui serait une première pour le joueur de 17 ans. Par ailleurs, une décision quant à la participation ou non de Steve Mandanda (genou) doit être prise aujourd’hui.