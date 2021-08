Stade Rennais – Mercato : une alternative à Camavinga file en Italie

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si les arrivées de Baptiste Santamaria (ex-Fribourg) et de Lovro Majer (ex-Dinamo Zagreb) ont reporté les besoins du Stade Rennais sur des postes plus offensifs, les Rouge et Noir ont creusé de nombreuses pistes dans le cœur du jeu cet été.

Parmi celles-ci : Jens Cajuste (Mitdjylland) et le batave Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar, 23 ans). Suivi par Rennes, le Néerlandais ne prendra pas la direction de l'Ille-et-Vilaine cet été... Mais ne restera pas dans son club pour autant.

Comme révélé par l'excellent journaliste italien Fabrizio Romano, Koopmeiners va signer en Série A du côté de l'Atalanta Bergame. Tout serait quasiment ficelé pour le transfert de l'efficace milieu de terrain contre un chèque de 14 M€. Le joueur devrait signer jusqu'en juin 2026.

Teun Koopmeiners from AZ Alkmaar to Atalanta, deal at final stages. Atalanta are closing on deal after personal terms agreed until June 2026. Final fee around €14m. 🔴🇳🇱 #Atalanta #transfers