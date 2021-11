Stade Rennais - Mercato : une ancienne gloire de l'OM a failli signer chez les Rouge et Noir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Il y a quinze ans, le Stade Rennais a été à deux doigts de réaliser un très gros coup même si, à l'époque, le transfert en question n'avait pas du tout fait parler de lui. Et pour cause, Mathieu Valbuena, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était totalement inconnu. Il évoluait alors dans l'anonymat le plus total, à Libourne-Saint-Seurin, en Ligue 2.

Dans une interview au Phocéen, le meneur de jeu de 37 ans, qui termine sa carrière à l'Olympiakos, a révélé que les Rouge et Noir l'avaient contacté et que son entourage lui avait même conseillé d'y aller ! "J’avais d’autres opportunités que Marseille, comme Rennes. Des clubs beaucoup plus faciles. Mon frère m’avait même dit qu’il préférait me voir signer à Rennes qu’à l’OM. Mais j’aime la difficulté." Dommage pour les Bretons ! Car après des débuts compliqués, Valbuena allait mener les Phocéens à cinq trophées en trois ans entre 2010 et 2013. D'ailleurs, l'adversaire du match décisif pour le titre de champion de France 2010 était le Stade Rennais…

