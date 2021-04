Stade Rennais - Mercato : une destination inattendue pour Camavinga ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sauf surprise, Eduardo Camavinga devrait quitter le Stade Rennais en fin de saison. A 18 ans, le jeune milieu de terrain n'a plus qu'un an de contrat. Jusqu'ici, le Real Madrid semblait tenir la corde. Mais l'intérêt du club merengue semble aujourd'hui moins prononcé et une autre tendance se dégagerait pour Camavinga.

Son agent le verrait bien en Premier League

Son agent Jonathan Barnett, dans un entretien à The Athletic, a en effet évoqué l'Angleterre. «Camavinga ? Il peut jouer l'année prochaine en Premier League. Il est si bon, a-t-il confié. S'il le fera ou non, je ne sais pas. Son parcours a été difficile. Vous savez ce qu'il a vécu, il était réfugié puis il y a eu un incendie de sa maison. Mais son caractère est incroyablement fort. Ce n'est pas un jeune de 18 ans normal. Jouer devant 100 000 personnes ne va pas lui faire peur. C'est un garçon adorable et je pense qu'il va être une superstar. » Reste à savoir sous quel maillot...