Stade Rennais Mercato : une offre de 15 M€ pour un milieu nordique, Yildirim sur le départ

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Foot Mercato annonce que le Stade Rennais a bien avancé sur le renforcement de son milieu de terrain en ce mardi 9 juillet. Les Rouge et Noir se seraient déjà mis d'accord avec le milieu de terrain Albert Grönbaek pour un contrat de cinq ans. Âgé de 23 ans, il évolue au milieu de terrain, devant la défense, mais peut se positionner un cran plus haut et a déjà dépanné dans le couloir gauche. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU STADE RENNAIS Une offre de 15 M€ transmise à Bodo/Glimt Le média assure que le SRFC a transmis une offre de 15 M€ à son club, Bodo/Glimt. Les discussions entre les deux clubs seraient toujours en cours, sachant que cette proposition est supérieure à la cote du joueur, estimée à 12 M€ par Transfermarkt. Une issue positive pour Rennes devrait survenir d'ici peu. Par ailleurs, toujours selon Foot Mercato, accord serait proche d'être trouvé entre Rennes et Fenerbahçe pour le transfert de l'attaquant truc de 21 ans Bertug Yildirim. Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue ! Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site. 🚨🔴⚫️🇩🇰 #Ligue1 |



💣 Rennes a fait une offre au FK Bodø/Glimt pour Albert Grønbæk



💰 15M€



✍️ Joueur déjà ok pour un contrat jusqu'en juin 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣



⏳️ Négociations toujours en cours pour conclure le dealhttps://t.co/p4IlCpZGgX pic.twitter.com/JvkBKgv1dG — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 9, 2024 Voir le fil infos Pour résumer Le Stade Rennais se serait déjà mis d'accord avec le milieu de terrain danois Albert Grönbaek (23 ans) sur les termes d'un contrat de cinq ans. Le club breton aurait formulé une offre de 15 M€ à son club, Bodo/Glimt. Les négociations sont toujours en cours.

Raphaël Nouet

Rédacteur