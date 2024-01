Stade Rennais Mercato : une offre est partie pour une piste du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le Stade Rennais a fait une offre pour Vangelis Pavlidis, le goleador de l'AZ Alkmaar (D1 néerlandaise), dans la short-list du FC Barcelone pour l'été prochain. Désireux de damer le pion aux gros clubs, les Bretons - en quête d'un buteur sur le Mercato d'hiver - ont jeté leur dévolu sur l'attaquant grec, auteur d’une première partie de saison particulièrement réussie avec l’AZ Alkmaar. L’ancien joueur du BVB est actuellement sur un bilan de 22 buts et 3 passes décisives en l’espace de 29 rencontres TCC. Des chiffres séduisants, qui ont motivé les Rennais à offrir 10 millions d’euros au club d’Alkmaar, d’après Foot Mercato.

Le dossier se complique pour Rennes... et le Barça

Mais du côté du club néerlandais, on joue la montre et on reste intransigeant en réclamant 20 M€ au minimum. Une somme qui pourrait faire fuir les Rouge et Noir. Pire encore, l’AC Milan est sur le coup. L'arrivée du club lombard sur le dossier dès le mois de janvier pourrait bien finir de ruiner cette piste, autant pour Rennes que pour le Barça, qui n'a pas les moyens d'agir en janvier 2024.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇬🇷 #Eredivisie |



◉ Rennes a formulé une première offre orale ~10M€ pour Vangelis Pavlidis ❗️



◉ Une proposition par l'AZ Alkmaar qui en attend au moins 20 ❗️



◉ Milan apprécie son profil.https://t.co/hkoN0DTdgc pic.twitter.com/2MlE4erkZO — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 20, 2024

