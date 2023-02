Stade Rennais - Mercato : une pépite formée à Rennes affole la Bundesliga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais est décidément un très bon centre de formation. De nombreux joueurs formés chez les Bretons ont explosé ces dernières années, en Europe. Parmi les plus connus : Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga. Cette saison, c’est un nouveau milieu du club breton qui s’illustre, prêté en Suisse. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Andy Diouf est dans le viseur des plus grands clubs allemands, pour le mercato estival 2023. Prêté, avec option d’achat au FC Bâle, le jeune milieu de terrain français de 19 ans a tapé dans l’œil des clubs de Bundesliga, grâce à sa montée en puissance au cours des derniers mois. Toujours selon Foot Mercato, le FC Bâle a déjà décidé de lever l’option d’achat. Reste à voir maintenant si le club suisse parviendra à garder la pépite face aux nombreux courtisans qu’elle possède.

Adam Duarte

Rédacteur

