Stade Rennais - Mercato : une petite fortune déjà assurée par Maurice à l’OL pour cet été ?

Juninho a toujours parlé en bien de Joachim Andersen. Et pourtant, c’est bel et bien Florian Maurice qui a fait des pieds et des mains pour recruter à l’OL le défenseur danois en juillet 2019. L’acruel directeur sportif du Stade Rennais n’a pourtant guère eu le nez creux étant donné que l’intéressé a été prêté à Fulham pour n’avoir pas su s’adapter aux joutes de la Ligue 1. ce prêt est un franc succès et pourrait finalement faire les affaires de l’OL en le vendant à un club de Premier League.

« Comme Everton avec Moise Kean au PSG, le fait de voir Andersen performer de la sorte en Angleterre permettra de fixer un prix élevé », assure Foot Mercato, qui rappelle que les Gones avaient déboursé 26 M€ pour le recruter à la Sampdoria à l'été 2019.

Tottenham va rencontrer très bientôt l'entourage d'Andersen

Si le stoppeur scandinave avait dans l'idée de retourner à l’OL, ses bonnes prestations en Premier League devraient lui assurer une porte de sortie juteuse pour Jean-Michel Aulas. En attendant, FM ajoute que les représentants du joueur doivent rencontrer les dirigeants de Tottenham dans quelques jours. Et le club londonien n’est pas sans le sou.