Stade Rennais - Mercato : une piste en moins pour Brandon Soppy

Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Révélation de la dernière saison du côté du Stade Rennais, Brandon Soppy ne manque pas de courtisans, notamment à l'étranger. Le Celtic Glasgow, Watford et l'Udinese ont notamment acte de candidature pour l'accueillir. Sous contrat jusqu'en 2022, le latéral droit de 19 ans n'a pas prolongé chez les Rouge et Noir et il pourrait partir moyennant un chèque de 5 M€.

Mais l'un des courtisans a fait un autre choix. Le Celtic Glasgow, qui doit recruter dans l'urgence vu qu'il démarre sa saison mardi prochain par un tour préliminaire de Champions League, aurait jeté son dévolu sur Aurelio Buta. Il s'agit d'un défenseur portugais de 24 ans évoluant en Belgique, à l'Antwerp plus précisément. Soppy semble davantage parti pour signer dans l'un des clubs de Giampaolo Pozzo (Udinese et Watford), même si, selon L'Equipe, une écurie de L1 et une autre en Belgique ont fait acte de candidature.

🔄💬 Un retour de Fraser Forster (Southampton) et une arrivée d’Aurelio Buta (ARD, Antwerp) sont possibles à croire les dernières rumeurs.

En attendant l’officialisation de la signature de Carl Starfelt (DC, Rubin Kazan) qui sera un Bhoy dans les prochaines heures. 🍀 — Celtic France (@Celtic_FR) July 18, 2021