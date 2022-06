Stade Rennais – Mercato : une piste en Série A pour remplacer Aguerd ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Patron de la défense du Stade Rennais, Nayef Aguerd devrait rejoindre West Ham (Premier League) dans les prochains jours. En effet, un accord serait désormais imminent entre toutes les parties pour un transfert valorisé à 35 M€.

Forcément, du côté de Florian Maurice, on travaille déjà sur l'après avec l'obligation de trouver un défenseur central à associer à Warmed Omari. Si l'on en croit l'insider YohZe, bien renseigné sur les arcanes du Mercato, le Stade Rennais s'active sur plusieurs pistes et en aurait notamment une en Italie.

Si aucun nom n'a fuité, il pourrait s'agir du défenseur brésilien du Torino Gleison Bremer (25 ans), suivi par de nombreux clubs européens dont le PSG. Rennes fait partie des clubs qui ont envoyé des scouts du côté du Toro cette saison.

Rennes s'active sur plusieurs pistes defensive dont une 🇮🇹

Rennes et West Ham semblent OK sur le montant du transfert. Divergences sur des détails qui ne devraient plus poser de problèmes, accord définitif imminent.