Stade Rennais - Mercato : une piste se confirme pour le joker désiré par Genesio

Hier en conférence de presse, à la veille de la réception de Fenerbahçe pour la 2e journée du tour de poules de l'Europa League, Bruno Genesio s'est montré très clair sur ses attentes en matière de recrutement : "Il reste deux matchs avant la trêve, donc on ne va pas faire n’importe quoi dans l’urgence. Après le match de Marseille, il faudra qu’un joueur arrive". Le technicien breton veut un milieu de terrain pour remplacer Baptiste Santamaria, blessé pour six semaines. L'Equipe rappelle que le SRFC a cherché tout l'été un milieu de terrain de percussion. Il a sondé Seko Fofana (RC Lens) et Boubakary Soumaré (Leicester), en vain. Depuis, Genesio accorde sa confiance aux jeunes Désiré Doué et Lesley Ugochukwu mais l'expérience leur fait défait. Selon le quotidien sportif, c'est donc bien l'ancien Dijonnais et Lillois Xeka qui devrait débarquer dans les prochains jours pour combler les attentes du technicien. Voici les unes du journal L'Équipe du 15 septembre 2022 > https://t.co/crTryyRVoU pic.twitter.com/e1J0mHQ5N5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 15, 2022

Pour résumer En conférence de presse hier avant le match d'Europa League contre Fenerbahçe, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a réclamé un joker au poste de milieu de terrain. Il va être entendu et l'ancien Lillois Xeka devrait effectivement débarquer.

Raphaël Nouet

Rédacteur

