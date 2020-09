Stade Rennais – Mercato : une piste se réchauffe très fort pour remplacer Edouard Mendy

Dans les jours voire les heures qui viennent, le Stade Rennais devrait entériner le départ d'Edouard Mendy. Le gardien de but sénégalais va relever un challenge impossible à refuser du côté de Chelsea, permettant au club breton d'empocher un montant supérieur à 25 millions d'euros. Forcément, la quête d'un remplaçant va maintenant devenir une priorité.

Ces derniers jours, beaucoup de noms ont été évoqués, et le dernier en date mène à Alfred Gomis, le portier de Dijon. Pourtant, c'est une autre pige qui semble sérieusement se réchauffer ce lundi. Le média croate Sportske Novosti annonce que le Stade Rennais serait désormais le grand favori dans la course au portier Dominik Livakovic, âgé de 25 ans et qui évolue au Dinamo Zagreb.

Un transfert estimé à 10 millions

Cette piste, qui avait été évoquée par l'insider YohZe il y a une dizaine de jours, semble donc se réchauffer sérieusement. Le média croate assure que le Stade Rennais pourrait formuler une offre dans les prochains jours alors que le portier aurait un bon de sortie pour un montant autour des 10 millions d'euros.