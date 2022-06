Stade Rennais – Mercato : une priorité se dégage pour l'après-Aguerd, les plans de Genesio révélés !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Nayef Aguerd proche d'un départ à West Ham pour une somme avoisinant les 40 M€, le Stade Rennais cherche un défenseur central d'envergure pour le remplacer. Dans son édition du jour, L'Equipe cite deux noms d'éléments expérimentés à même de prendre la suite du Marocain : Alexander Djiku (RC Strasbourg), que l'on dit pourtant proche du FC Séville, et Romain Saïss (32 ans) en fin de contrat à Wolverhampton mais que la presse marocaine annonce à Besiktas.

Djiku (RC Strasbourg) choix numéro 1 de Rennes ?

Concernant Djiku, le quotidien croit savoir qu'il pourrait partir pour une somme approchant les 10 M€ et que sa volonté est plutôt de rester en France. Sur ce dossier, l'OL serait aussi présent même s'il ne s'agit pas d'un premier choix.

Dans son sujet sur le Stade Rennais, le quotidien sportif met en avant quatre besoins des Rouge et Noir : le recrutement d'un central donc, mais aussi d'un remplaçant à Jonas Martin (laissé libre) dans un registre de milieu plus athlétique, ainsi que d'un attaquant en cas de départ de Serhou Guirassy et d'un ailier gauche avec les incertitudes liées à l'avenir de Benjamin Bourigeaud (28 ans).

Les plans du Stade Rennais cet été Le Stade Rennais s'apprête à réaliser une très grosse vente avec Nayef Aguerd mais amorce également son remplacement avec l'ambition de faire venir un joueur expérimenté pour épauler Warmed Omari. Les quatre postes prioritaires de l'été se dégagent.

Alexandre Corboz

Rédacteur