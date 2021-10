Stade Rennais - Mercato : une promesse du club à la relance en L2

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

La France et l'Europe ont tout récemment appris à connaître Loum Tchaouna, la dernière pépite du Stade Rennais. Son grand frère Haroun (21 ans), lui aussi formé au club breton, a connu une trajectoire moins linéaire.

Cet attaquant rapide a quitté le Stade Rennais à 18 ans pour tenter sa chance en Italie. Après des passages en Serie C et D, il a été à deux doigts de rejoindre le SCO d'Angers et Sunderland. Selon Foot Mercato, il serait aujourd’hui proche de se relancer en Ligue 2.

Mis à l'essai ces dernières semaines à Dijon, Tchaouna a transformé l'essai et serait sur le point de s'engager avec le DFCO. « Cet international tchadien a déjà intégré la réserve dijonnaise et pourrait rapidement mis à disposition du groupe pro lorsqu'il aura signé », conclut FM.

