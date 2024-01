Stade Rennais Mercato : une recrue signe aujourd’hui, rebondissement pour Kean et Theate !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Le soleil est de sortie au Stade Rennais. Au lendemain de la qualification contre l’OM en 16e de finale de la Coupe de France (1-1, 9 tab 8), le club breton a reçu des nouvelles au sujet de son mercato. Notamment au sujet d’Azor Matusiwa. Après l’accord entre le Stade de Reims et Rennes pour le transfert du milieu de 25 ans pour 16 M€ et 4 de bonus sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire, il manquait l’accord entre le SRFC et le milieu néerlandais. Selon L’Équipe, le dossier devrait aboutir aujourd’hui : le joueur est attendu à Rennes pour y passer sa visite médicale et signer jusqu’en 2028.

De son côté, Arthur Theate ne semble pas se diriger vers un départ cet hiver. « Je me sens à 100% intégré dans ce projet et j’espère faire une deuxième grosse partie de saison avant l’Euro, a-t-il révélé hier soir au micro de RMC Sport. Je n’ai pas spécialement des envies de départ pour le moment. Je suis bien au club mais on ne sait jamais ce qu’il se passe dans un mercato donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. »

Kean file vers Madrid

Au sujet de Moise Kean, l’Atlético Madrid semble toucher au but et laisser le Stade Rennais sur le carreau. Le club espagnol devrait payer 400 000 euros pour un prêt jusqu’en fin de saison et prendre en charge le salaire de l’attaquant de la Juventus Turin.

🗣️💬"Je me sens à 100% intégré dans ce projet", Arthur Theate s'exprime sur son avenir à Rennes. pic.twitter.com/yQ8dWiTLtn — After Foot RMC (@AfterRMC) January 21, 2024

