Stade Rennais - Mercato : une recrue estampillée ASSE a signé, concurrence de Nice pour Djiku ?

C'était dans les tuyaux mais c'est désormais signé : le Stade Rennais enregistre le renfort de Victor Petit (21 ans), milieu défensif formé à l'ASSE et non conservé par les Verts cet été. Nabil Djellit a confirmé, photo à l'appui, que la signature du joueur était désormais effective et qu'il devenait la deuxième recrue rennaise après Steve Mandanda.

Joli coup de Rennes ! Les Bretons récupèrent Victor Petit, capitaine de la réserve de l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain de 21 ans arrive libre... #Mercato pic.twitter.com/F6Exb210WF — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 14, 2022

Djiku (RC Strasbourg) a été proposé à Nice

En attendant, le chantier qui presse surtout Bruno Genesio est celui de la défense centrale avec les dossiers Morato (Benfica) et Kim Min-Jae (Fenerbahçe) sur le feu. Le nom d'Alexander Djiku (RC Strasbourg) figure aussi sur une liste B du club breton en cas d'échec des dossiers prioritaires.

Si l'on en croit Media Foot, le défenseur ghanéen du RCSA – qui a vu son transfert à Hoffenheim capoter – a été proposé à l'OGC Nice, qui cherche également un nouveau stoppeur. La réponse des Aiglons n'est pas encore connue...