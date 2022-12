Stade Rennais - Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Arrivé lors du mercato estival au Stade Rennais en provenance de Tottenham sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Joe Rodon ne devrait pas s'éterniser du côté du Roazhon Park.

Podcast Men's Up Life

Retour à l'envoyeur pour Rodon ?

En effet, selon les informations de Stade Rennais Online, le club Rouge et Noir ne devrait pas lever l'option d'achat comprise dans le prêt du défenseur central gallois et pourrait même s'en séparer dès cet hiver. Un rupture de prêt serait à l'étude. Relégué quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux à Rennes derrière Arthur Theate, Warmed Omari et Christopher Wooh, Joe Rodon devrait donc retourner chez les Spurs.

Prêté par Tottenham jusqu’en fin de saison avec option d’achat, Joe Rodon s’oriente pourtant selon nos informations vers un départ dès cet hiver du Stade rennais. Rien n’est cependant encore acté pour le moment.https://t.co/pEw6Vcw4Tk — Stade Rennais Online (@S_R_Online) December 23, 2022

Pour résumer Prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au Stade Rennais par Tottenham, le défenseur central gallois, Joe Rodon, pourrait quitter le club breton dès cet hiver.

Fabien Chorlet

Rédacteur