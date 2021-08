Stade Rennais - Mercato : une recrue interpelle déjà le FC Nantes, d’autres renforts vont suivre !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Le Stade Rennais fait feu de tout bois sur ce mercato. Le club breton a en effet investi pas moins de 49 millions d’euros en transferts, ce qui le situe juste derrière le PSG au rang des formations de L1 les plus dispendieuses cet été.

La dernière recrue, Baptiste Santamaria, est arrivée hier en provenance de Fribourg et n’a pas manqué d’envoyer un premier message fort au FC Nantes... que le Stade Rennais croisera dès dimanche au Roazhon Park lors de la 3e journée de L1 (20h45).

« Très fier de rejoindre le Stade Rennais, un club historique & ambitieux ! Impatient de retrouver la Ligue 1 et découvrir l’Europe sous mes nouvelles couleurs Et quoi de mieux que la Ligue Europa et un derby contre Nantes pour faire connaissance avec le Roazhon Park », a tweeté le milieu de 26 ans.

L’ancien Angevin pourrait d’ailleurs ne pas être la dernière recrue estivale du Stade Rennais. Selon L’Équipe, Lovro Majer (23 ans, Dinamo Zagreb) pourrait également poser son sac sur les bords de la Vilaine d’ici au 31 août, pour environ 12 M€. Et si Gerzino Nyamsi venait à partir, un nouveau défenseur central pourrait le remplacer.

