Stade Rennais Mercato : une recrue passe sa visite médicale

Après Abdelhamid Aït Boudlal, Albert Gronbaek, Glen Kamara, Leo Ostigard et Hans Hateboer, le Stade Rennais devrait enregistrer officiellement un sixième renfort ce lundi. Fabrizio Romano explique que Jordan James est en train de passer sa visite médicale. Une fois que cette formalité aura été effectuée, le milieu gallois de 20 ans devrait signer son bail avec les Rouge et Noir.

Formé à Birmingham, Jordan James est déjà une pièce maîtresse de son équipe, malgré son jeune âge. Le centre de formation des Blues est désormais scruté par tous les clubs depuis que Jude Bellingham en est sorti. International gallois à 11 reprises malgré son jeune âge, James est appelé à devenir la nouvelle dynamo du milieu de terrain rennais.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

🔴⚫️🩺 Medical ongoing for Jordan James at Rennes as deal has been agreed last week.



Exclusive story, confirmed. ⤵️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/8NjLAXPztB