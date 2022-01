Stade Rennais – Mercato : West Ham recalé pour un cadre de Genesio, un plan B au PSG ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En quête d'un défenseur central gaucher pour cet hiver, West Ham apprécie énormément les joueurs évoluant en Ligue 1. En effet, en plus du français (et ancien parisien) Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund, 22 ans) et de sa priorité Lloyd Kelly (Bournemouth, 23 ans), le club londonien lorgne deux pistes hexagonales.

Selon L'Equipe, les Hammers ont retenté leur chance au Stade Rennais pour Nayef Aguerd (25 ans). Une approche que le club breton a balayé, pas décidé à se séparer de l'international Marocain, actuellement à la CAN avec les Lions de l'Atlas.

Autre piste creusée : celle menant au défenseur du PSG Abdou Diallo (25 ans). Reste que si Paris est bel et bien vendeur, Leonardo n'entend pas brader son international sénégalais, lui aussi à la Coupe d'Afrique. Aucune offre n'a pour l'instant été formulée par West Ham.