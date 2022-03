Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Bourigeaud pourrait favoriser le départ de Veretout à l'OM

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

A 28 ans et après cinq saisons au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud semble décidé à franchir un nouveau cap. Le milieu de terrain, sous contrat jusqu'en 2023, est courtisé par l'OGC Nice de Christophe Galtier, mais c'est davantage vers l'étranger qu'il semble regarder. La Lazio Rome se serait montrée intéressée, elle qui pourrait perdre ses deux pions essentiels du milieu de terrain, Luis Alberto et Sergej Milinkovic-Savic. Mais sa plus grande rivale serait aussi sur les rangs.

Le site romapress annonce en effet un intérêt de la part de l'AS Roma pour Bourigeaud. Intérêt qui s'explique par le fait que José Mourinho veut rebâtir son milieu de terrain cet été, notamment en poussant vers la sortie Jordan Veretout. L'ancien Nantais et Stéphanois est dans le viseur de l'OM, de l'AS Monaco et de l'Inter Milan. Si les Giallorossi tenaient son remplaçant en la personne de Bourigeaud, ils se montreraient peut-être plus ouverts au niveau de l'indemnité réclamée, ce qui arrangerait bien Marseille.

Roma, Lazio interested in Rennes midfielder Benjamin Bourigeaud https://t.co/W12y6wGg9S — RomaPress (@ASRomaPress) March 30, 2022

