Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Genesio et Galtier à la bagarre pour cette recrue

Deux clubs français sont à la lutte pour un défenseur central turc. Selon Nicolo Schira, Ozan Kabak, défenseur évoluant à Liverpool cette saison mais prêté par Schalke, plaît beaucoup aux dirigeants du Stade Rennais et de l’OGC Nice. Le joueur de 21 ans pourrait découvrir un nouveau championnat après avoir connu la Turquie, l'Allemagne et l'Angleterre. L’ancien joueur de Galatasaray pourrait jouer en Ligue 1 la prochaine saison.



Après avoir recruté Loïc Badé en défense, le Stade Rennais de Bruno Genesio ne veut pas s’arrêter là. En effet, les dirigeants s’intéressent à Ozan Kabak (21 ans) ce qui pourrait être un bon recrutement étant donné son jeune âge et son physique impressionnant. De l’autre côté, l’OGC Nice veut réussir sa saison 2021/2022. Après avoir attiré Christophe Galtier en tant que nouveau coach, les Aiglons souhaitent renforcer l’effectif. Les dirigeants du club verraient d’un bon œil la venue du joueur turc de 21 ans.

🔴L’OGC Nice ainsi que le Stade Rennais seraient en train de pousser pour s’attacher les services d’Ozan Kabak. Le Turc pourrait évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. #MercatoSRFC (@NicoSchira) — Actu SRFC (@ActuSRFC_) July 19, 2021