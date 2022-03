Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : un courtisan émerge en Italie pour Bourigeaud

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Pièce maîtresse du dispositif de Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud réalise une très belle saison (38 matches toutes compétitions, 7 buts, 13 passes décisives). De quoi attiser les convoitises, notamment à l'étranger. Le milieu de terrain de 28 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Stade Rennais, se sait à un moment charnière de sa carrière et l'idée d'un départ fait son chemin.

Le Quotidien du Sport a annoncé que son nom figurait sur une short list de l'OGC Nice et qu'une offre pourrait prochainement être formulée par les Aiglons. Le compte Twitter MSV Foot assure pour sa part que la Lazio Rome lorgnerait l'ancien Lensois. Ce qui correspondrait peut-être plus à ses attentes. Les Biancocelesti pourraient être contraints de rebâtir leur milieu de terrain cet été si les très convoités Sergej Milinkovic-Savic et Luis Alberto allaient voir ailleurs. Le premier nommé est notamment dans le viseur du... PSG.

Mercato | La Lazio de Rome s’intéresse à Bourigeaud du Stade Rennais. Le club italien apprécie beaucoup le profil de l’ancien du Racing Club de Lens. #Lazio #SRFC #Ligue1UberEats — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) March 28, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur