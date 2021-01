Stade Rennais – OL (2-2) : un pari osé de Stéphan pourrait attiser les regrets des Gones au Mercato

Confronté à la blessure de Serhou Guirassy et aux formes incertaines de Mbaye Niang et Adrien Hunou, Julien Stéphan a tenté un pari face à l'OL. Martin Terrier a en effet été positionné en tant qu'avant-centre et l'attaquant s'est montré à son avantage avec deux passes décisives.

Même si le résultat nul finalement concédé a laissé de gros regrets du côté rennais, Julien Stéphan a tout de même confié sa satisfaction face à la performance aboutie de Terrier dans cette position. « Martin a la possibilité d’attaquer la profondeur et c’est ce que je lui avais demandé. Il a eu un geste de classe sur le but de Clément. Il y a une connexion technique entre ces deux joueurs, qui sentent le foot », a confié Stéphan dans des propos relayés par 20 Minutes.

Terrier, l'attaquant qui aurait pu remplacer Dembélé

Terrier en pointe, un choix qui pourrait laisser quelques regrets du côté... de l'OL. Alors que Moussa Dembélé est sur le point de faire ses valises direction l'Atlético Madrid, les Gones vont devoir recruter un numéro 9 pour le remplacer, sans doute Islam Slimani. Il y a quelques mois encore, l'OL tenait peut-être en Martin Terrier un remplaçant potentiel. Mais les Gones n'ont pas résisté aux millions offerts par le club breton.