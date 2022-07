Stade Rennais, OL – Mercato : le dossier Umtiti s'accélère, une cible de l'OM débarque en France

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Cible de Bruno Genesio qui ne s'en est pas caché en conférence de presse, Samuel Umtiti (FC Barcelone, 28 ans) est plus proche que jamais d'un départ au Stade Rennais. Si l'on en croit Marca, les discussions autour d'un prêt du Champion du Monde sont entrées dans un stade décisif. Le Barça espère pouvoir boucler le dossier avant sa reprise de l'entraînement le 11 juillet.

Conscient qu'il lui sera difficile de vendre un indésirable encore sous contrat jusqu'en juin 2026, les Blaugranas sont ouverts à un prêt avec prise en charge d'une partie du salaire de l'ancien Lyonnais. D'après le média ibérique, les négociations portent aujourd'hui sur le taux de prise en charge par le Stade Rennais des confortables émoluments du stoppeur français.

Marca se veut optimiste sur une issue favorable du dossier. Pour rappel, les Rouge et Noir cherchent deux défenseurs centraux : un pour remplacer Nayef Aguerd (parti à West Ham) et un autre pour palier à la blessure de Warmed Omari, sur le flanc en ce début de préparation. Ce dernier pourrait être Kim Min Jae. Florian Maurice a fait le déplacement à Istanbul pour négocier et commencer à préparer son arrivée à Rennes. Celui qui est aussi pisté par l'OM cet été arrive à présent en France.

🔴Un média turc confirme que Florian Maurice s’est rendu à Istanbul pour négocier un transfert de Kim Min Jae🇰🇷. Rennes a commencé les préparatifs pour recruter le joueur vedette de l’équipe. Le défenseur se rend en France a présent. (@Sabah) #MercatoSRFC — Actu SRFC (@ActuSRFC_) July 3, 2022

