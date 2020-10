Stade Rennais, OL - Mercato : Aulas tacle Maurice pour Reine-Adelaïde

Quand Jean-Michel Aulas a quelqu'un dans le nez, il ne le lâche pas facilement. Surtout quand sa "proie" a l'audace de lui répondre… Pour avoir osé quitter l'OL pour le Stade Rennais, où l'attendait un poste de directeur sportif, Florian Maurice s'est attiré les foudres du président des Gones. L'ancien attaquant a répondu en mettant en cause JMA dans l'échec du transfert de Jeff Reine-Adelaïde, finalement parti à Nice, en Bretagne.

Reine-Adelaïde n'était pas d'accord avec le SRFC

Mercredi, lors de la présentation des comptes d'OL Groupe à la presse, JMA a fait un point sur les transferts. Assurant que si Reine-Adelaïde a finalement la route de Nice, ce n'était pas en raison de son ressentiment envers Maurice, plutôt parce que son ancien directeur du recrutement n'avait pas bien fait son travail…

"A ma connaissance, nous avons défini un prix qui était le même pour le Hertha Berlin, Rennes et pour l’option d’achat de Nice. Rennes a accepté pour d’autres joueurs, et pas pour Jeff. Et c’est Rennes qui a décidé de ne pas le recruter et pas nous qui avons refusé de le vendre. Jeff, qui a signé son contrat dans la nuit de lundi, nous a même dit qu’il ne s’était pas mis d’accord avec Rennes sur le plan financier." Et pan ! On attend maintenant la réponse de Maurice…